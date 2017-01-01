Официальный сайт казино Вавада

Онлайн казино Вавада - респектабельное азартное заведение, основанное в 2016 году. В 2017 году проект получил лицензию Кюрасао и стал доступен геблерам из России и стран СНГ. Надо отдать должное честности проекта – Компания соблюдает все правила и предоставляет только лицензионный софт с проверенными игровыми автоматами.

Азартный клуб обрёл популярность не сразу, но последние 3 года уверенно держится в ТОПе рейтингов казино. Всё это благодаря заботе о репутации и отзывам реальных игроков о казино Вавада. Компания понизила вейджеры, добавила акции и розыгрыши, ввела новые турниры и увеличила призовые фонды.

Ассортимент игр

Коллекция развлечений состоит из игровых аппаратов и live-игр с живыми дилерами. Всего наа портале 4000+ игр от 41 провайдера. Каждую неделю появляется 2-3 новых слота, которые находятся вверху списка и отмечены тегом NEW. Самые популярные развлечения отмечены тегом HIT. неизменно лидирующие позиции занимают Dead or Alive 2, Jamming Jars, Sweet Bonanza, Razor Shark, Minotaurus.

Игровые аппараты Вавада лицензионные, RTP от 95%. Процент отдачи любого автомата можно посмотреть в информации к слоту или внутри кода страницы.

Чтобы упростить поиск развлечений, сайт содержит функцию поиска игр по названию и сортировку каталога по провайдерам. Поисковая строка находится справа над каталогом и подсказывает название игры с первых трёх букв. Слева находится список разработчиков и сортировка по тегам NEW, HIT, LIKE. Последний тег – коллекция любимых автоматов, куда зарегистрированные пользователи online casino Vavada могут сохранять понравившиеся игры.

Регистрация вавада

Создать аккаунт на портале можно за 2 минуты. Для этого потребуется:

логин – e-mail или номер мобильного телефона;

пароль;

согласие с правилами.

Всё. Никаких верификаций и подтверждения номер через почту или SMS. После создания личного кабинета можно начать играть.

Бонусы

На старте игры новичкам предлагают приветственный пакет бонусов Вавада: 100 бесплатных вращений и 100% на первый депозит.

Первый подарок – 100 фриспинов в слоте Razor Shark с вейджером х20. Выдаются сразу после регистрации, депозит для активации не нужен. Бонусная функция слота поможет выиграть дополнительные вращения.

Второй подарок увеличивает депозит вдвое! Сумма первого пополнения дублируется на бонусном балансе: от 50 до 60 000 рублей. На бонус накладывается вейджер х35, бонусные средства можно расходовать на ставки.

Всем гемблерам независимо от статуса положен кэшбэк Вавада. Игрокам, которые по итогам месяца оказались в минусе, возвращается 0% от проигранных средств. Кэшбэк начисляется в форме бонуса и имеет вейджер х5. Вносить депозит для отыгрыша не надо.

Компенсация помогает не только вновь получить средства для игры в столы Вавада, но и даёт шанс выиграть больше. Многие игроки положительно отзываются о таком формате возврата, потому что успешно отыгрывают кэшбэк и выводят больше первоначальной суммы.

Денег надо? Играй Вавада!

Портал привлекает гемблеров простой регистрацией и лояльными условиями. Здесь одни из самых низких вейджеров, благодаря чему отыграть бонусы становится реально. Кроме того, бездепозитные бонусы Вавада рассматриваются индивидуально. Чтобы получить бездеп, достаточно написать в чат поддержки – оператор рассмотрит бонус, исходя из персональных данных.

Вейджеры на бездепы не больше х20. Чем больше вы играете, тем лояльнее условия – больше сумма, ниже вейджер. Сотрудники оценивают частоту игры, ранее начисленные промо, статус и многое другое. Кроме сотрудников чата бездепы начисляет персональный менеджер. VIP-игроки получают контакт менеджера в сообщение профиля.

Еженедельно проводятся розыгрыши в Telegram-канале, где пользователи могут получить дополнительные призы: фриспины, бонусы на депозит, iPhone. Акции проводятся в нескольких форматах:

Розыгрыш. Бот определяет победителей случайным образом.

Квест. Чтобы получить промокод Вавада, нужно выполнить действия – разгадать загадку, проголосовать за слот и т.д.

В последнее время квесты набирают большую популярность у аудитории – гемблерам нравится участвовать в креативных акциях и проявлять активность.

Также, рекомендуем посетить страницу FAQ, на которой можно найти ответы на самые частые вопросы.

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Vavada Grom Россия Турниры пушка! Только в Вавада играть на деньги не обязательно, можно итак выиграть, впервые такое вижу, не мог не воспользоваться. Очень подкупает кэш турнир и на фриспины, но там как повезёт. С икс турниром тоже как получится. Видел людей которые с низкими ставками залетают в топ, сам таких больших умножений пока не ловил, но тоже были выигрыши, хоть и поменьше. 5 ★ ★ ★ ★ ★ Vavada Chaos Украина Играю только с телефона, мобильное приложение Вавада большой плюс, ничего не лагает, всё стабильно, слоты ни разу не зависали. Один раз бонуска проигралась сама хотел её позже открыть. Но деньги на балик упали, приятно было. Чат сказал что у них так всегда не знаю как в других казино, тут можно бонуски спокойно оставить и потом их открыть или просто увидеть выигрыш на счёте 5 ★ ★ ★ ★ ★ Vavada Zabava Россия Не душат безумными вейджерами, впервые отыграла бонусы :) Довольна как слон, оказывается не везде бонусы это просто замануха. Тут их не много, зато точно знаешь, что можешь выиграть, все шансы есть, лично доказано 4 ★ ★ ★ ★ ★ Vavada Mob Россия Соглашусь, бонусы casino Vavada можно отыграть. Последнее время разошлись они с акциями, поэтому правда надо не проморгать когда там что-то годное дают. Причем задания не сложные по типу гонки или на скорость, просто ребус решить или придумать что-то. Так несколько промиков уже перепало, отыграл с успехом 50 на 50 примерно, но всё равно какой-то профит. Двух недель вполне достаточно для отыгрыша, больше не надо. 4 ★ ★ ★ ★ ★ Vavada Серега Россия Деньги выводят за пару часов это главное. Всегда напрягает когда начинают просить документы и делать проверку, причем затягивают неделями. То ли это я натыкался на плохие казино которые готовы кидать игроков, то ли это у вавады условия лояльные. В любом случае мне нравится что никаких проблем нет, тебе верят, лишний раз не нервируют и не задерживают вывод 4 ★ ★ ★ ★ ★ Vavada Player888 Россия Меня лично подкупают турниры, потому что здесь немного не так как в других казино. В других казино обычно платят или бонусами или виртуальной валютой, а тут сразу деньги. Конечно надо постараться, чтобы выиграть, точнее, просто должно повезти. Лично не упускаю шанса поучаствовать, когда могу, глупо отказываться от такого шанса, за который ничего не платишь. 5 ★ ★ ★ ★ ★ Vavada Player91503 Россия Играю пол года без верификации, деньги всегда выводят, ни разу не просили документов, ничего не зависало, сбоев не было, приходила вся сумма целиком, саппорт всегда держал в курсе, когда я спрашивал о выводе, редко когда выводи сутки, обычно получал деньги за 3 часа, доволен 5 ★ ★ ★ ★ ★